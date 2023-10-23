"С пятницы по воскресенье изменится расписание поездов МЦД-2, МЦД-4, а также некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД. Так, 27 — 29 октября с 21:40 до 13:40 железнодорожники проведут путевое развитие станции Москва-Рижская, необходимое для дальнейшего создания ТПУ Рижская. Одновременно с 23:00 до 8:40 пройдут путевые работы возле остановочного пункта Беговая", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время "технологических окон" поезда МЦД-2, Курского, Рижского направлений, а также МЦД-4 будут пропускаться поочередно по одному пути. В связи с этим внесены существенные корректировки в график движения. Некоторые электрички выведут из расписания, у других изменится время прибытия, отправления и количество остановок на маршруте.

В МЖД обратили внимание пассажиров, что пригородные поезда дальних маршрутов Киевского и Горьковского направлений будут курсировать в прежнем режиме.