"На нашем стенде будут показаны красоты Ямала, ключевые нефтегазовые и инфраструктурные проекты как действующие, так и перспективные. Расскажем и о выдающихся первооткрывателях, которые приезжали осваивать Ямал из разных уголков страны и внесли огромный вклад в развитие региона, России", — передаются в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Уточняется, что центральной частью стенда станет арт-объект из светодиодных экранов, символизирующий газовое пламя. Зайдя внутрь, каждый посетитель сможет увидеть шоу о прошлом, настоящем и будущем Ямала, а также управлять природными явлениями.

"Во второй зоне гости смогут совершить путешествие на атомном ледоколе "Ямал", освещая настоящим прожектором события из далекого и недавнего прошлого", — говорится в пресс-релизе.

Для детей придумали уникальную игру, которая в образовательном формате расскажет, как добывают газ и что с ним происходит потом.

"Все время работы выставки ямальский стенд будет удивлять посетителей: запланированы выступления лучших артистов Ямала, гости смогут поучаствовать в мастер-классах ямальских ремесленников и музыкантов, попробовать традиционные блюда", — отмечается в сообщении.

Пресс-служба добавляет, что с ноября по январь на выставке пройдут дни регионов. День Ямала запланирован на 23 ноября. В этот день посетителей регионального стенда ждут интересные встречи, яркие события и подарки.

29 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2023-2024 годах Международной выставки-форума "Россия" на территории ВДНХ "с целью демонстрации важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительного опыта развития субъектов РФ, содействия дальнейшему международному сотрудничеству РФ".

Выставка будет проходить на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Она станет одним из самых масштабных мероприятий по демонстрации достижений за последние 20 лет.