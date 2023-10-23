Сегодня в 14:00 Более 2 тысяч мест отдыха у воды привели в порядок в Подмосковье за лето

КРАСНОГОРСК. 23 ОКТЯБРЯ. ИНТЕРФАКС — Более 2 тысяч мест отдыха у воды в подмосковных муниципалитетах привели в порядок за летний сезон благодаря системе контроля за содержанием таких территорий, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области в понедельник.

"Система доказала свою эффективность. В течение всего сезона отдыха силами администрация городских округов проведена уборка мусора на 2263 участках водных объектов", — приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова. Министр отметил, что наиболее активно нарушения устранялись в городских округах Раменский (724 участка), Пушкинский (689), Одинцовский (200), Щелково (139) и Люберцы (94). "По данным Единого центра управления регионом, количество жалоб жителей на мусор у водоемов сократилось на 31%", — добавили в ведомстве.

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