"Система доказала свою эффективность. В течение всего сезона отдыха силами администрация городских округов проведена уборка мусора на 2263 участках водных объектов", — приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.
Министр отметил, что наиболее активно нарушения устранялись в городских округах Раменский (724 участка), Пушкинский (689), Одинцовский (200), Щелково (139) и Люберцы (94).
"По данным Единого центра управления регионом, количество жалоб жителей на мусор у водоемов сократилось на 31%", — добавили в ведомстве.