«Данные агрегатора пакетных туров «Слетать.ру» показывают снижение спроса на Египет с 11 по 17 октября. За это время объем продаж по направлению сократился примерно на 4% относительно соответствующего показателя за предшествующие две недели, а стоимость большинства предложений опустилась в среднем на 25-31%. Ситуация стабилизировалась с 17 октября. Сейчас доля продаж по направлению вернулась к стабильным показателям начала октября», — говорится в сообщении.

В РСТ отмечают, что снижение стоимости туров стало закономерным ответом отельеров и туроператоров на падение спроса в рамках системы динамического ценообразования. С восстановлением спроса стоимость туров также перестала снижаться

«Большинство экспертов РСТ считают, что замедление динамики спроса на Египет и последовавшее за ним снижение цен связано не с конфликтом в регионе, а с конъюнктурой рынка – в первую очередь, более выгодными сезонными предложениями на отдых в Турции. По их прогнозу, в ближайшее время спрос и цены вернутся к уровню начала октября», — отмечают в РСТ.

Так, директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян оценивает падение цен примерно в 20-25%.

«Это происходит не на фоне конфликта, а потому что Турция, где до сих пор очень тепло, в связи с окончанием сезона дает хорошие цены. В августе очень качественные отели в Турции стоили 400 тыс. рублей на неделю на двоих, а в ноябре – 200 тыс. рублей, то есть столько же, сколько египетский аналог. Однако питание, сервис в Турции однозначно лучше. Думаю, можно ждать оживления спроса на Египет не раньше, чем начнется похолодание в Турции и там станет нельзя купаться», – цитирует его пресс-служба РСТ.

«Если бы люди боялись ехать в Египет, мы видели бы равное падение на обоих главных курортах этой страны. Однако Шарм-эль-Шейх как курорт более высокого уровня у нас продается очень неплохо, а Хургада просела сильно. Еще один показатель – хорошо продается и Иордания, в равной степени близкая к очагу напряженности, как и Египет», – добавил эксперт.

По данным сети турагентств «Магазин горящих путевок» Египет сейчас занимает второе место по продажам. На его долю приходится 20,1%, в начале октября этот показатель составлял 18,5%. На первом месте по-прежнему Турция – 36,8% (44,3%), на третьем – Таиланд – 13,8% (9,3%).

«Мы видим некоторое замедление динамики спроса на Египет. Не думаю, что это связано с политическими событиями. На мой взгляд, это сезонное явление, и постепенно направление активизируется. Какого-то значительного снижения цен мы также не наблюдаем, разве что на определенные даты», – сказал генеральный директор управляющей компании «Сеть магазинов горящих путевок» Сергей Агафонов.