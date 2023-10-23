"Во время полевого сезона 2023 года был раскопан участок памятника площадью около 16 кв. м. В ходе раскопок в культурном слое стоянки было найдено несколько тысяч предметов, представленных как каменными артефактами, так и большим количество фрагментов костей северного оленя, а также изделиями из рога и кости, включая длинную (более 5 см) костяную иглу с проделанным ушком", — говорится в сообщении.
Отмечается, что экспедиционные работы 2021-2022 годов показали, что сохранившая часть памятника содержит уникальные и многочисленные археологические материалы, включающие каменные и костяные артефакты, а также индивидуальные украшения. Кроме того, здесь были зафиксированы следы большого костра, диаметром до 1 м, находящиеся в непотревоженном состоянии — единственный подобный объект в регионе.
По предварительному анализу палеонтологов, обнаруженные кости животных принадлежат как минимум двум особям оленя.
"Сильная фрагментарность, а также наличие следов расщепления или резания на костях дают основание предположить, что на этом участке велась деятельность по первичной разделке и дальнейшей утилизации туш. Большое количество среди орудий скребков, часто сломанных, и наличие иглы позволяют считать, что здесь могли также обрабатывать шкуры", — говорится в сообщении.
Кроме того, наличие предметов из рога и кости в сочетании с находками специфических долотовидных изделий и резцов может свидетельствовать об обработке костного материала.
Параллельно с этой деятельностью, на исследованном участке стоянки в древности изготавливались и подновлялись орудия из камня, о чём свидетельствует большое количество мелких каменных чешуек, найденных в слое.
По данным археологов, культурный слой, скорее всего, сформировался за относительно короткий промежуток времени, возможно, менее чем за тысячу лет, в результате нескольких кратких эпизодов заселения.
Впервые стоянка была открыта и исследована в 1989-1991 годах ленинградским археологом Николаем Лисицыным. Полученная им обширная археологическая коллекция позволила отнести материалы стоянки к ранней поре верхнего палеолита, то есть времени, когда Homo sapiens начал осваивать территорию Сибири.