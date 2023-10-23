«Минэкономразвития выпустило обращение, основанное на сообщении МИД РФ, что российским гражданам не рекомендуется посещать Иорданию, Израиль, Ливан и палестинские территории. Туроператоры и турагенты приостановили продажи и продвижение туров по этим направлениям, но мы очень надеемся, что эта история сохранится в тех рамках и тех ограничениях, которые мы сейчас имеем. И никакого влияния на Египет это не будет иметь, так как это направление пользуется хорошим спросом и входит в тройку наиболее популярных в зимнем сезоне», — сказал он на пресс-конференции в понедельник.

«В Египте все спокойно, мы не ожидаем в стране изменений, и мы рассчитываем, что, несмотря на соседство с территорией, где происходят известные события, конфликт туда не проникнет, и мы спокойно отработаем зимний сезон», — добавил эксперт.

Уманский подчеркнул, что в случае неблагоприятного развития событий проблем с возвратом денег за туры у туристов не будет.

«Если происходят какие-то обстоятельства, и направление становится небезопасным, появится рекомендация Минэкономразвития, аналогичная той, что вышла в пятницу по Иордании, Израилю, Ливану. В этом случае, согласно текущему закону, у туроператоров возникает обязательство о полном возмещении средств за отмененные туры. Поэтому этот риск нивелирован», — сказал он.

Минэкономразвития в субботу рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажи туров в Израиль, Ливан, Иорданию, а туристам воздержаться от поездок в перечисленные страны и на палестинские территории до нормализации обстановки.