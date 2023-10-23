"Могу сказать, что показатели (по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" — ИФ), установленные на 2023 год, мы выполнили досрочно. В нормативе уже 52% региональных дорог и 81,2% в агломерациях", — отметил Хуснуллин на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами в режиме видеоконференции.

Кроме того, он сообщил, что к 2030 году по национальному проекту должны быть приведены к нормативу не менее 60% региональных и межмуниципальных дорог в каждом субъекте и до 85% дорог крупнейших городских агломераций.

Также, Хуснуллин добавил, что с начала текущего года в регионах построено и отремонтировано более 10 тыс. км дорог и уложено 118 млн кв.м верхнего слоя асфальта.

"Ставим перед собой цель по итогам года построить и реконструировать, привести в нормативное состояние более 31 тыс. км дорог, в том числе 4,5 тыс. км федеральных и 26,5 тыс. км региональных и местных дорог. (...) В регионах будет уложено более 180 млн кв.м асфальтобетона. Тем самым мы выйдем на новый рекорд по данным показателям", — напомнил вице-премьер.

Зампред правительства также напомнил о просветительской работе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". По словам Хуснуллина, всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги", проходившая с 19 сентября по 15 октября 2023 года, собрала почти 5 млн учеников первых — девятых классов из 89 регионов страны — это на 500 тыс. больше участников, чем в прошлом году. За девять месяцев года количество пешеходов, погибших в ДТП, в России снизилось почти на 5%, отметил вице-премьер.