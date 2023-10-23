Курс доллара США составил 94,34 руб./$1 в 12:12 МСК, что на 98,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар торгуется ниже 95 руб. впервые с 13 сентября. Евро к этому времени стоил 99,97 руб./EUR1, подешевев на 88,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 93,75 копейки — до 96,87 руб.