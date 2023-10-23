"Восстанавливается авиасообщение с Грузией. По возобновленной программе состоится первый вылет в Кутаиси. Также будет осуществляться прямой рейс в Тбилиси", — сказал Мальцев.

Согласно расписанию екатеринбургского аэропорта "Кольцово", рейсы будет выполнять авиакомпания Red Wings. В Кутаиси она начнет летать с 31 октября по вторникам и воскресеньям, в Тбилиси — со 2 ноября по четвергам и воскресеньям. В настоящее время рейсы из "Кольцово" в Грузию не осуществляются.

В пресс-службе "Кольцово" "Интерфаксу" напомнили, что регулярные полеты из Екатеринбурга в Грузию прекратились в июле 2019 года.

Мальцев сообщил также, что 4 ноября стартует полетная программа из Екатеринбурга на Шри-Ланку. А член правления Уральской ассоциации туризма Ольга Коршун добавила, что 23 октября вечером из Екатеринбурга отправляется борт на вьетнамский остров Фукуок с промежуточной посадкой в казахстанском Таразе.