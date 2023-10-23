Курс доллара США составил 94,99 руб./$1 в 11:23 МСК, что на 33 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 100,7 руб./EUR1, подешевев на 15,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 25,01 копейки — до 97,56 руб.
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Доллар США опустился ниже 95 руб. впервые с 13 сентября
МОСКВА. 23 ОКТЯБРЯ. ИНТЕРФАКС — Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже в понедельник утром. Доллар опустился ниже 95 руб. впервые с 13 сентября, евро торгуется по направлению к 100 руб., юань — ниже 13 руб.