Это станет рекордным показателем за все время работы аэропорта, отметил представитель компании.

По итогам 2022 года услугами аэропорта воспользовались 1,39 млн пассажиров. Таким образом, в текущем году прогнозируется рост на 8%.

За 9 месяцев 2023 года было обслужено 1 млн 192 тыс. человек (рост на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года). Увеличение пассажиропотока связано с расширением линейки полетов по внутрироссийским и международным направлениям. География полетов насчитывает в настоящее время 18 направлений, рейсы по которым выполняют 11 авиакомпаниями. Самые популярные направления, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, — Анталья, Ереван, Екатеринбург, Баку и Новосибирск.

Сообщается также, что с конца октября авиакомпания "Победа" запускает рейсы из Волгограда в Стамбул и Дубай, а с 1 ноября регулярные рейсы из Волгограда в Дубай начнет выполнять авиакомпания Flydubai (ОАЭ).

Аэропорт Волгограда имеет пассажирский аэровокзальный комплекс для внутренних и международных рейсов, грузовой терминал, взлетно-посадочную полосу длиной 2,8 тыс. м.