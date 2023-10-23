"Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении вглубь полуострова. На его пути находится посёлок Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пока выпадение пепла в населённых пунктах не зарегистрировано. Туристических групп в районе вулкана нет.

Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН сообщает на своем сайте, что пепловый шлейф протянулся на 83 км к северо-востоку от вулкана, он содержит "в основном старый пепел от пирокластических обвалов с бортов желоба Апахончич".

"Лавовые потоки продолжают изливаться по Апахончичскому и Козыревскому желобам на южных склонах вулкана. Лавовые потоки в Апахончичском желобе растапливают погребенные снежники и ледники. В Апахончичском желобе наблюдаются мощные фреатические взрывы и обвалы древнего пирокластического материала с его бортов", — сообщает KVERT.

Как сообщалось, Ключевской вулкан начал извергаться в июне текущего года. До этого извержение вулкана происходило с осени 2020 до августа 2021 года.

Для Ключевского установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, что означает, что пепел может представлять угрозу для низко летящих воздушных судов.

Ключевской — действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.