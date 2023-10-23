"Архитектурный шедевр XVI века — начинаем реставрацию фасадов церкви Вознесения Господня. Завершить реставрацию фасадов рассчитываем в 2024 году", — написал Собянин в своем телеграм-канале в понедельник.

По словам мэра, это первая каменная шатровая церковь в стране, построенная по заказу князя Василия III — отца Ивана Грозного. На момент постройки храм в "Коломенском" был самым высоким зданием на Руси. Несмотря на габариты, архитектура поражала изяществом и лёгкостью.

"Церковь по сей день остаётся уникальным произведением, соединившим элементы русского зодчества, готики и ренессанса. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", — отметил Собянин.

Мэр сообщил, что реставраторы приведут в порядок цоколь, галерею и шатёр храма, металлические элементы, элементы из белого камня. Их очистят от естественных повреждений, обработают защитными составами, заменят деформированные части, восстановят историческую кладку и декор. Также планируется благоустроить прилегающую территорию.