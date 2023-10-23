В акции также приняли участие представители Федерального агентства лесного хозяйства, органов исполнительной власти субъектов ЦФО, уполномоченных в области лесных отношений, отметили в пресс-службе.

Посадка молодых дубов прошла в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес" нацпроекта "Экология", которая стартовала 5 сентября.

"Показатель проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" в регионе выполнен на 103,86%. Всего в Тульской области в этом году проведено 126 экологических мероприятий на общей площади 72 га, высажено более 176 тыс. саженцев и сеянцев", — говорится в сообщении.

Ранее волонтеры в рамках акции провели посадку более 4 тыс. молодых дубов на месте исторических лесов у балки "Рыбий Верх" на Куликовом поле.

Акция "Зеленая Дубрава" проводится на Куликовом поле с 2004 года. Ее цель — возродить исторический ландшафт дубовых насаждений.

Свое название мероприятие получило в честь легендарного урочища. Именно в Зеленой Дубраве, согласно литературным источникам — "Задонщине" и "Сказанию о Мамаевом побоище", ждал своего часа Засадный полк князя Владимира Серпуховского и воеводы Дмитрия Боброка-Волынского, повлиявший на исход великого сражения XIV века.

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы. Включает территории Кимовского и Куркинского районов.

Куликовская битва (Мамаево или Донское побоище) — сражение между объединенным русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле (юго-восток Тульской области) в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве рассматривается как шаг к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.

В апреле 2021 года президент Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.