"Запускаем прямой поезд из Нижнего Новгорода в Минск", — написал глава российского региона в своем официальном телеграм-аккаунте.

"Первый поезд отправляется 13 декабря из Нижнего Новгорода. В Минск прибывает утром 15 декабря, а уже вечером — обратный рейс. Поезд будет курсировать в таком режиме раз в неделю — из Нижнего по средам", — уточнил Никитин.

Он сообщил, что билеты на поезда, которые будут курсировать между Нижним Новгородом и Минском, уже появились в продаже.

Губернатор напомнил, что возможность прямого железнодорожного сообщения обсуждалась весной этого года с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко во время встреч в Нижнем Новгороде и Минске.