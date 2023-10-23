По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 10:55 (мск) подземного толчка находился примерно в 3-4 км юго-юго-западнее села Девкино в Искитимском районе.

Интенсивность сотрясений в эпицентре — 4 балла по шкале MSK-64.

Ранее в этом районе уже фиксировались землетрясения аналогичной силы.

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, в зоне, где произошло землетрясение, возможны достаточно значительные сейсмособытия.

Кроме того, по мнению ученых, на сейсмоактивность в данном районе влияют горные работы — выемка и перемещение больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре. Как правило, очаг таких землетрясений находится на небольшой глубине.