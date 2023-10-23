Маршрут создается в целях развития внутреннего туризма и к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, которое будет отмечаться в 2024 году.

"Путешествие пройдет через бывшие крепости — современные населенные пункты Татищево, Нижнеозерное, Илек, где разворачивались события крестьянской войны под предводительством Пугачева и которые посещал Пушкин для написания повести "Капитанская дочка", — говорится в сообщении.

Так, сражение под Татищевой крепостью было одним из крупнейших и во многом определило исход крестьянского восстания.

"Сегодня границы крепости можно определить по элементам ландшафта населенных пунктов и по сохранившимся руинам бастионов. Крепости Нижнеозерная и Татищево были взяты войском Пугачева и удерживались ими в течение полугода. Близ села Татищево располагается Екатерининский мост и дорога, по которой Емельян Пугачев уводил свои отряды от правительственных войск", — говорится в сообщении.

Станицы Нижнеозерная и Татищево послужили прототипами Белогорской крепости в "Капитанской дочке", отметили в пресс-службе.

Также в туристический маршрут включен дом-музей казачьего быта в селе Кардаилово, где представлены экспонаты, характеризующие быт и жизненный уклад оренбургских казаков. Центр экспозиции — глиняные миниатюры казачьих отрядов и полков русской армии разных эпох.

Пресс-служба отмечает, что новый туристический маршрут "позволит расширить экскурсионный потенциал Оренбурга, Илекского и Переволоцкого районов, продемонстрировать новые локации, связанные с историческими событиями, сформировать детские экскурсионно-образовательные программы".

В настоящее время над ним работают сотрудники центра развития туризма Оренбургской области, Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея, преподаватели местных вузов и туроператоры.

"Сейчас эксперты вносят предложения по корректировке туристского маршрута. Ожидается, что первыми по нему отправятся школьники", — добавили в пресс-службе.