"При составлении осенне-зимнего расписания мы учитывали интересы наших пассажиров, поэтому сделали круглогодичными рейсы на всесезонные курорты — в Минеральные Воды и Сочи. Также запустили рейсы в Дубай и летаем в ОАЭ из Грозного, Тюмени и Сургута", — отметил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов, процитированный в сообщении компании.

Осенью и зимой в маршрутной сети перевозчика запланированы рейсы в 37 российских городов: Барнаул, Белоярский, Березово, Горно-Алтайск, Грозный, Екатеринбург, Игрим, Иркутск, Казань, Когалым, Красноселькуп, Красноярск, Курган, Минеральные Воды, Москву, Нарьян-Мар, Нижневартовск, Новосибирск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Нягань, Омск, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Советский, Сочи, Сургут, Сыктывкар, Томск, Тюмень, Урай, Усинск, Уфу, Ухту, Ханты-Мансийск и Челябинск.

Также авиакомпания продолжит выполнять полеты из Москвы и регионов в 13 зарубежных городов. В частности, в Азербайджан (в Баку, Гянджу и Нахичевань), Армению (в Ереван), Киргизию (в Бишкек), ОАЭ (в Дубай), Таджикистан (в Душанбе и Худжанд), Турцию (в Стамбул) и Узбекистан (в Бухару, Самарканд, Ташкент и Фергану).