«Высшие награды фестиваля – золотые короны принцесс цирка – достались российским участницам: девушкам-джигитам «Покахонтас» и гимнасткам с хула-хупами на шарах «Арабески». Номер «Покахонтас» представил «Росгосцирк» и Большой Московский цирк, «Арабески» — Росгосцирк и продюсерский центр «Королевский цирк» Гии Эрадзе. Участницы номера «Покахонтас» – дочери знаменитого российского дрессировщика хищников Аскольда Запашного. Им только 12 и 13 лет, но обе уже уверенно держатся в седле и выполняют сложные трюки», — говорится в сообщении.

Серебряные короны получили гимнастки на ремнях из Казахстана с номером «Полет в дожде», российская дрессировщица медведей Алия Такшантова и китайская соло-эквилибристка Илинг Ши.

Бронзу завоевали гимнастка на мачте из Перу, свобода лошадей Екатерины Венегас, гимнастка на воздушном кольце из ДНР и номер «Горгона» — гимнасты «Российской государственной цирковой компании» и продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» на оригинальном аппарате.

Гран-при фестиваля присуждено групповому каучуку из Монголии – номеру пластической акробатики, в котором гимнастки показали возможности гибкости тела.

Как отмечается в сообщении, номера участниц оценивались по 10-балльной системе оценки трюковой части и постановки. В постановку входит и подача номера, и сложность и привлекательность костюма, и работа режиссера-постановщика.

По словам главы Росгосцирка и председателя оргкомитета конкурса Сергея Белякова, есть разные способы оценить тот или иной номер, и все же трюк в цирке главенствует.

«Чем сложнее трюк, тем выше оценка. Это признак мастерства и высшего профессионализма. Так было, и так остается на сегодняшний день», — говорит он.

В Росгосцирке подчеркивают, что артистки, названные лучшими в этом году, получили не только награды, но и приглашение на работу в России и за рубежом.

Фестиваль проходил в Саратове с 19 по 22 октября, он был организован Российской государственной цирковой компанией при поддержке Министерства культуры РФ. Всего в нем участвовали 23 номера артисток, представлявших Россию, Францию, Германию, Эфиопию, Бразилию и другие страны. Трое из них выступали с животными.