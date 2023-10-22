"Новый национальный парк будет включать в себя три отдельно расположенных природных кластера: горы Ахви, Варгуно, Пиро; озеро Пизанец и гора Воттоваара. Общая площадь этих территорий, располагающихся в Муезерском и Медвежьегорском муниципальных образованиях, составляет более 14 тыс. га", — говорится в постановлении.

Отмечается, что создание национального парка даст возможность сохранить нетипичные для этих мест притундровые и лесотундровые ландшафты. Это также откроет новые возможности для изучения уникального по своим гидрометрическим параметрам озера Пизанец, которое образовалось в глубоком тектоническом разломе.

Работа ведётся в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", входящего в нацпроект "Экология", добавили в правительстве.