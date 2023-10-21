"Российские туристы следовали на микроавтобусах в отели Аланьи. На трассе D-400 Манавгат-Аланья произошло столкновение транспортных средств: один микроавтобус врезался в другой. Оба водителя и пятеро российских туристов доставлены в больницу, остальные россияне вернулись в отели", — пишет издание.

Как отмечает портал, большинство российских туристов, пострадавших в результате ДТП, отказались от госпитализации после оказанной на месте медицинской помощи.

На место ДТП прибыла полиция, обстоятельства происшествия выясняются.