"На основании официального сообщения МИД России Минэкономразвития информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности туристов (экскурсантов) в Израиле, Ливане, Иордании и на палестинских территориях. Российским туроператорам, турагентам рекомендовано приостановить продвижение и реализацию турпродуктов, а также отдельных туруслуг в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории до нормализации обстановки", — говорится в сообщении министерства.

Туркомпаниям рекомендовали в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в указанные направления, о текущей ситуации в них, порядке изменения или расторжения договора в соответствии со статьей 14 Закона № 132-ФЗ.

Как напомнили в министерстве, в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое). При этом в случае расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

Минэкономразвития также рекомендовало гражданам РФ воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию, а туристам, находящимся в этих странах, проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям.