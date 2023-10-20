В зоопарке на настоящий момент осталось два самца жирафа — жираф Мэру 2007 года рождения, прибывший из Берлинского зоопарка и молодой жираф Табо, родившийся в 2019 году у Мэру и Ивы.

Сейчас Калининградский зоопарк переживает старение коллекции, когда один за другим начинают умирать старые животные, приобретенные ранее приблизительно в одно время. Так, в этом году в возрасте 18-ти лет пал самец льва Бонифаций (в природе африканские львы живут 7-14 лет) и сивуч-долгожитель Ким, которому было 33 года (в природе сивучи живут 18-20 лет).

Сегодня в зоопарке живут еще несколько пожилых животных, чей возраст близок или больше обычного срока жизни для этого вида. Это бурая медведица Настя 36-ти лет (в природе медведи живут около 30 лет), амурский леопард Хан 16-ти лет (в природе леопарды живут в среднем 8 лет, в неволе могут дожить до 20), африканская львица Тиса 21 года (в природе живут до 15 лет, в неволе могут дожить до 30).

"Вопрос приобретения новых животных очень непрост в нынешней ситуации: многие вольеры устарели не только морально, но и физически, и завозить в них без предварительного капитального ремонта или реконструкции крупных молодых и сильных хищников может быть просто небезопасно", — заключает пресс-служба.

Зоопарк Калининграда является одним из самых больших и старых зоопарков в современной России. Зоопарк был основан в 1896 году и одновременно является дендропарком. Вторую мировую войну пережили только четверо животных — лань, осёл, барсук и бегемот. Сегодня в его коллекции, занимающей площадь в 16,5 га, представлены около 2000 животных трехсот видов.