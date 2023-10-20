"Воздушная тревога!" — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

В последний раз воздушная тревога в Севастополе объявлялась дважды 18 октября, на предыдущей неделе сирены включали четыре раза.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе после того, как 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота. Ударная волна выбила окна в десятке жилых домов, люди не пострадали. Минобороны РФ сообщало об одном пропавшем без вести военнослужащем.