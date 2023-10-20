"По обновленной дороге теперь можно ездить с комфортной скоростью. Раньше о таком нельзя было мечтать, ведь дорога была грунтовой, проходила по болотистым пучинистым участкам, где было очень много кочек и ям. Благодаря работе дорожников она стала ровной", — приводятся в сообщении слова губернатора Игоря Кобзева.

Капитально отремонтированы участки с 24-го по 43-й километр и с 43-го по 46-й километр. Общая стоимость работ составила 865 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

В прошлом году аналогичные работы провели на участке с 14-го по 24-й километр. Они обошлись в 469 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Таким образом общая протяженность трассы, которую привели в нормативное состояние, составляет 33 км. Работы проходили в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Автодорога Кутулик — Бахтай — Хадахан длиной 43 км идет от федеральной трассы Р-255 Новосибирск — Иркутск. Ранее асфальт на ней был только до 14-го километра, дальше было гравийное покрытие.