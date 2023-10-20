"Главный гастрономический праздник осени в Кисловодске пройдет 21 и 22 октября. Это будет фестиваль молодого вина, сыра и морепродуктов "Некислый ВИходНОй", на котором соберутся рестораторы, мастера виноделия, профессиональные сомелье, музыканты и артисты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках мероприятия состоится открытие винного фонтана на главном бульваре города, а 22 числа на концертной части фестиваля гостей ждёт шоу-двойников популярных артистов Григория Лепса, дуэта "Чай вдвоём" и Филиппа Киркорова.

"Наш фестиваль станет отличной возможностью услышать историю о винной терапии в санаториях Кисловодска, познакомиться с лучшими винами региона, поучаствовать в конкурсах с винными бочками и мастер-классах профессиональных сомелье, увидеть премьеру рок-оперы об истории виноделия", — приводятся в сообщении слова главы Кисловодска Евгения Моисеева.