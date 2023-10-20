«Обстановка на Ближнем Востоке накаляется. Продолжаются обстрелы территории Израиля, ракетно-бомбовые удары по северным и другим районам сектора Газа, вооруженные инциденты в районе «голубой линии» между Ливаном и Израилем. Растет число жертв и раненых. По всему миру проходят массовые протестные акции», — говорится в сообщении ведомства в пятницу.

«В связи с этим настоятельно рекомендуем гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории. При перемещениях по указанным странам – соблюдать максимальную осторожность и повышенные меры личной безопасности, избегать районов столкновений и риска, следить за рекомендациями местных властей, а также сообщениями российских заграничных представительств», — подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщается, МИД продолжает работу с властями Египта и Израиля с целью обеспечения выхода из сектора Газа граждан России, обратившихся за содействием в эвакуации.

«Возможности для вылетов из Израиля, Ливана, Иордании и других стран регулярными рейсами авиакомпаний сохраняются. Так, из Тель-Авива в Россию с 9 октября прибыли около 6 тыс. человек, — отмечают в МИД РФ.