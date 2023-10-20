"В ноябрьские праздники курорты Краснодарского края ожидают около 370 тыс. туристов с небольшим приростом в 3%. И это без учета однодневных посетителей. Еще более 100 тыс. человек планирует принять в рамках туристических экскурсий", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в период ноябрьских праздников популярностью пользуются не только высокозвездные отели Черноморского побережья, но и термальные комплексы и базы отдыха горно-предгорных территорий Краснодарского края.

Средний процент бронирований номерного фонда на ноябрь составляет 39%, в том числе Черноморского побережья — 53%, Азовского побережья — 14,5%, добавил представитель министерства.