"Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики, подписанное 17 мая 2023 года в г. Сиане (КНР), вступает в силу с 10 ноября 2023 года", — говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в пятницу.

В МИД отметили, что согласно статье 1 данного соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований "в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей".

"При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 (девяносто) календарных дней в течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней", — уточнили в пресс-службе.

Там также сообщили, что при необходимости пребывания в стране более 30 дней, нужно будет заранее оформить въездную визу соответствующей категории.

Безвизовый режим не даёт права на трудоустройство, учёбу и миссионерскую деятельность, добавили в пресс-службе.