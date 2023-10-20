В МИД отметили, что согласно статье 1 данного соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований "в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей".
"При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 (девяносто) календарных дней в течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней", — уточнили в пресс-службе.
Там также сообщили, что при необходимости пребывания в стране более 30 дней, нужно будет заранее оформить въездную визу соответствующей категории.
Безвизовый режим не даёт права на трудоустройство, учёбу и миссионерскую деятельность, добавили в пресс-службе.