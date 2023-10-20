Отсутствие жилого фонда руководитель музея Георгий Василевич относит к одной из наиболее существенных проблем для дальнейшего развития Пушкинского заповедника: именно это обстоятельство зачастую препятствует формированию качественного штатного состава и сдерживает возможности привлечения в "Михайловское" необходимых специалистов, высококвалифицированных работников.

"Разработчики концепции развития Пушкинского заповедника предлагают несколько вариантов для решения этой проблемы. Один из них — строительство групп деревянных усадеб в традиционной стилистике, но со всей необходимой инфраструктурой быта в нескольких населённых пунктах на территории музея-заповедника, на месте утраченных деревень пушкинского времени. Тем самым будут возрождаться практически заброшенные населённые пункты и система традиционного расселения на мемориальной территории", — отмечается в сообщении музея-заповедника.

Подобный опыт, в частности, был применён в послевоенные годы при строительстве ведомственного жилья в деревне Савкино.

В частности, при возрождении усадьбы в Дериглазово рядом с ней могут быть выстроены и несколько типологически традиционных деревенских домов, которые присутствовали в комплексе усадебных строений, и которые могут в современной ситуации использоваться как жилые дома для сотрудников музея-заповедника. "Это одновременно возвратит историческую достоверность поселению Дериглазово, которое в настоящее время представляет собой только заросшее сорной лесной растительностью место", — подчеркнули в музее-заповеднике.

Другое возможное место размещения жилых домов для работников Пушкинского заповедника — это территория у музея-усадьбы "Тригорское" вблизи гостевого дома и на других участках в окрестностях посёлка Пушкинские Горы.

Авторы "Концепции развития Государственного мемориального историко- литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина "Михайловское" (Пушкинского Заповедника) на 2025-2037 годы" предлагают несколько вариантов жилых построек: площадью 66,4, 88,1 и 99,4 квадратных метров.