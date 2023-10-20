"За 9 месяцев текущего года получен приплод от 58 видов позвоночных животных и 7 видов беспозвоночных, в том числе: четыре кенгуру Беннета, нильский крылан, капибара, шесть байбаков, патагонская мара, шетлендский пони, такин-мишми, двугорбый верблюд, два гуанако, четыре красные мартышки, шесть обыкновенных игрунок, три суриката, шесть розовых фламинго, два филина, шесть чёрных лебедей и многие другие", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в зоопарке также появились в этом году и совершенно новые обитатели — это 7 видов аквариумных рыб, танцующая креветка, африканский страус, лось и козы Камори. До конца года в зоопарк также прибудут каракалы.

По словам собеседника агентства, посещаемость зоопарка за первые 9 месяцев составила около 420 тыс. человек и осталась на уровне прошлого года, когда показатель составлял 418 тыс. человек.

"Разница не велика, но все же подвела холодная весна, которая не позволила нашим гостям посетить зоопарк. За летний период 2023 года (с мая по август включительно) нас посетили около 300 тысяч человек", — добавил собеседник агентства.