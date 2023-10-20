"Большая команда единомышленников трудилась над этим достойным образом нашего города в течение двух лет. Это панно — дань уважения истории нашего города и тем предприятиям, которые сегодня продолжают развитие Архангельска как морского порта", — написал Морев на своей странице во "ВКонтакте".

Над созданием панно работал художника-маринист Сергей Звягин и команда из 11 человек — выпускники РГХПУ им. Строганова.

"Картина символично представляет морскую историю нашего города и образ старого Архангельска в технике мозаичного панно размером 21 на 3 метра. Всего подготовлено 23 разноцветных модуля из уникального материала — смальты", — отмечает глава города.

Сцепленные кусочки мозаики монтировали на специальный морозостойкий клей. Рядом установят стенд с историей создания мозаики. А в следующем году планируется благоустройство прилегающей территории.

Панно создано к 440-летию Архангельска, которое будет праздноваться в 2024 году.