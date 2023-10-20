"Среди различных аспектов музейной деятельности комплектование музейных фондов, поиск, выявление и приобретение новых экспонатов является, пожалуй, самым интересным и увлекательным. С 2017 года это направление стало одним из приоритетных в нашей работе, и это сразу же принесло результаты. За эти годы в фонды было приобретено 456 произведений искусства, еще 19 находятся в стадии оформления", — отметила Ушкова.

По ее словам, в музей вернулся целый ряд предметов из Исаакиевского собора и храма Воскресения Христова (Спас на Крови), утраченных, в основном, в 1920-е годы. "Первым таким предметом оказался перламутровый крест в серебряном обрамлении. Он был найден случайно, в антикварном магазинчике Углича. После этой находки к нам стали возвращаться и другие предметы, определенно или с большой долей вероятности бытовавшие в наших храмах — кресты, потиры, дарохранительницы", — пояснила начальник отдела.

Она добавила, что в текущем году в музей-памятник поступила плащаница из храма Воскресения Христова. "Плащаница находится в хорошей сохранности. Лики и руки выполнены в технике живописи, узор — в технике золотого и серебряного шитья. На обратной стороне имеется штамп, свидетельствующий, что она была преподнесена в дар храму в 1907 году. Обнаружена она была в Рыбинске", — сказала сотрудник музея.

Ушкова подчеркнула, что музей приобрёл ряд бытовых предметов из серебра с иконографическими изображениями храмов, входящих в музейный комплекс. Они были созданы на фабриках Фаберже, братьев Грачевых, Сазикова, Постникова — поставщиков Императорского двора и, несомненно, являются художественными произведениями.

Она уточнила, что из последних приобретений можно выделить коллекцию рисунков художника Шаховского, в музей-памятник поступают также современные произведения искусства.

"В этом году возникло еще одно направление. Мы получили в ведение дворец княгини Юсуповой, его надо насыщать. Нами были приобретены портрет князя Феликса Юсупова-старшего кисти Богданова-Бельского, серебряная кружка, созданная по заказу Юсуповых к освящению Исаакиевского собора, две иконы. Так что начало положено, будем двигаться дальше", — отметила Ушкова.

Из 19 новых предметов, которые сейчас находятся на оформлении, самыми интересными являются серебряный позолоченный потир, пасхальные яйца и редкий мемориальный предмет — складень, переданный в дар митрополиту Антонию (Вадковскому) 19 августа 1907 года в память освящения храма Воскресения Христова.