"В 21:38 по местному времени (14:38 мск) пожар на крыше гостиничного комплекса ликвидирован", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что информация о пожаре в гостинице поступила в пятницу в 16:02 по местному времени. Горела кровля здания на площади 80 кв. м. К тушению были привлечены порядка 40 человек личного состава и 13 единиц техники.

Самостоятельно здание покинули 50 человек. Информации по пострадавшим нет.

Дознавателями Государственного пожарного надзора МЧС России организована проверка для установления причин возгорания и всех обстоятельств произошедшего.