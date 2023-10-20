«На сегодня есть две базовых инициативы по легализации, которые мы с коллегами из профильного комитета Госдумы прорабатываем. Уже готов соответствующий законопроект. Это легализация гостевых домов, то есть индивидуального жилого строительства. Это как раз касается Краснодарского края, Крыма, в определенной части Алтая и Дагестана. Мы хотим узаконить – дать определение, что гостевой дом – это такое-то количество комнат, мест, такие-то требования к нему. Второе – внести его в реестр классифицированных гостиниц в заявительном порядке без звезд и пусть он будет в реестре», — сказал он, отвечая на вопросы депутатов о ситуации с нелегальной сдачей в аренду туристам гостевых домов и квартир.

«Второй самый важный шаг – запретить рекламу в агрегаторах, на других сайтах тех средств размещения, которых нет в реестре. То есть, если ты хочешь, чтобы твои услуги рекламировались, ты должен попадать в реестр, вставать на контроль, соответствовать минимальным требованиям безопасности и всего остального, чтобы свои услуги оказывать», — добавил замминистра.

Он отметил, что, хотя сейчас стало меньше арендодателей с табличками, встречающих туристов на курортах, но «на канал Вконтакте «Сниму жилье в Крыму» 1,5 млн человек подписано. Это значит, что все приезжают именно так».

Вахруков добавил, что сдача жилья в многоквартирных домах туристам – более сложный вопрос.

«Есть решение верховного суда, Минстрой занимается законопроектом, как разводить услуги по аренде и гостиничные услуги в многоквартирных жилых домах. Здесь с Минстроем будем в поправках ко второму чтению прямо упираться, чтобы гостиничные услуги из этого выделить», — подчеркнул он.

Как сообщалось, Минэкономразвития рассчитывает направить в Госдуму законопроект о легализации деятельности гостевых домов в ноябре, после его принятия владельцы таких объектов будут обязаны вносить данные о себе в соответствующий реестр.