««После обсуждения было принято решение поддержать проект федерального бюджета. Единственное, на что хотелось бы обратить внимание – важность продления выделения субсидии на поддержку и развитие туризма для детей и школьников», — сказал он, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Как отметил замглавы Минэкономразвития, на финансовое обеспечение госпрограммы «Развитие туризма», а также тех входящих в него федеральных проектов на 2024-2026 год предусмотрено 52,4 млрд рублей, из которых 43,4 млрд пойдут на следующий год.