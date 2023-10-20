"Несмотря на то, что до сегодняшнего дня с момента внедрения bed tax по стране было собрано около 500 млн тенге, было принято решение действие bed tax приостановить. Сейчас в очень короткие сроки внесены изменения в приказ. И bed tax, или туристский сбор, будет приостановлен", — сказал Еркинбаев на пресс-конференции в пятницу.

Он уточнил, что данный взнос "создает определенные неудобства как для отечественного бизнеса, так и прибывающих иностранных туристов".

С 1 января 2022 года в Казахстане был введен bed tax — обязательный туристический взнос с иностранных гостей. Взнос не взимался в 2022 году, а в начале 2023-го ставки в размере от 1% до 5% от стоимости проживания были установлены по стране.