«Еще одно ключевое направление, которое нам удалось раскачать в этом году — это создание модульных некапитальных средств размещения. Программа очень востребована у бизнеса и регионов. Мы на нее в следующем году определили бюджет в 9,1 млрд рублей и с регионами провели отборы. Это 61 регион. Суммарно за 2023-2024 год субъекты РФ получат 18 млрд и создадут 14,5 тыс. новых гостиничных номеров», — сказал он, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Как отметил Вахруков, в прошлом году в России всего было введено 11 тыс. гостиничных номеров.

Он также добавил, что 10 млрд рублей будут выделены на строительство обеспечивающей инфраструктуры для развития туркластеров. «Это расходы по линии Минстроя – подведение воды, тепла, электричества, дороги», — пояснил замминистра.

Реализация программы поддержки строительства некапитальных средств размещения в регионах РФ началась в 2022 году. В конкурсе на получение субсидий на строительство модульных некапитальных отелей смогут участвовать все регионы РФ, приоритет будет отдаваться проектам с количеством номеров более 50.