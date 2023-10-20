"Здание входит в состав архитектурного ансамбля Мирожского монастыря. Планируется демонтаж одного из поздних приделов корпуса. Церкви вернут первоначальный облик. Будут проведены кровельные работы", — говорится в сообщении.

Каменная церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана построена в 1403/1404 гг. В конце XVII в. церковь была перестроена и освящена в 1713 г. Иконы с изображением Пскова, датированные первой четвертью XVII — и рубежом XVII-XVIII вв., показывают два строительных периода церкви.

В период оккупации (1941-1944 гг.) на территории монастыря, приписанного к немецкому военному госпиталю, располагался концлагерь для женщин и детей. Помещения церквей использовались для проживания.

В 1968 г. Стефановская церковь была передана Псковскому музею-заповеднику, в 1994 г. возвращена Псковской епархии.