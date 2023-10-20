«Со следующего года точно уже запустим программу продвижения российского туристического бренда за рубежом. На это тоже закладываем средства в бюджете. Это как прямая программа продвижения, связанная с участием в выставках, так и программа субсидирования международных чартеров в случае, если туристы из иностранных государств остаются здесь надолго и, соответственно, привозят нам больше экспортной выручки, чем мы предоставляем субсидий на то, чтобы они сюда приехали. Это критерий продолжительности, который мы планируем учесть», — сказал он, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Вахруков также сообщил, что будет продолжена и реализация программы продвижения внутреннего туризма внутри страны, информирования граждан о ее туристических возможностях

«У нас большая программа, чтобы туристы знали, какие в регионах точки притяжения, и как туда добраться», — сказал замминистра.

Ранее он сообщил, что меры продвижения России как туристического направления за рубежом позволят увеличить число поездок иностранных туристов на 2,5 млн а экспорт туруслуг — на $1,5 млрд к 2026 году.

Отвечая на вопросы депутатов, Вахруков заметил, что с продвижением туристического потенциала многих российских регионов пока есть серьезные проблемы.

«Мы понимаем слабость региональных брендов, хотя видим очень хорошую динамику по ряду регионов, которые системно этим занимаются. У нас есть национальный туристический портал Russia.Travel. О нем мало кто знает, и в этом наша беда, которую мы будем исправлять по всем возможным каналам. Мы договорились об интеграции портала с московским порталом RUSSPASS, потому что у них достаточно сильное взаимодействие с регионами, и они тоже продвигают региональные бренды. Будет продвижение национальных турмаршрутов, которых у нас более 40. Это тоже входит в нашу программу на следующий год», — сказал он.

Как пояснил замминистра, в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства» заложен целевой показатель посещаемости портала 5 млн человек в год. «В прошлом году выполнили, потому что кешбэк шел через него, в этом году идет плохо», — сказал он.