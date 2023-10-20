Он напомнил, что в целях развития семейного туризма сегодня программа Kids go free внутри страны распространяется на детей до 18 лет, их количество не ограничивается, но при этом есть условие, что дети должны лететь в сопровождении родителей, представителей либо опекунов.

"Сейчас спрос и количество детей, которые предпочитают отдыхать в лагерях, либо выезжают в другой регион на экскурсию со своим классным руководителем или вожатым, растет. Программа Kids go free — бесплатный перелет детей — будет распространена на детские группы в сопровождении одного взрослого руководителя, независимо от того родитель он или классный руководитель", — сказал Еркинбаев на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций в пятницу.

Он отметил, что это предложение было предварительно обсуждено с депутатами парламента.

Программа субсидирования стоимости авиабилетов в составе турпутевок для детей-граждан Казахстана Kids go free действует с начала 2022 года.