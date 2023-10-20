"За месяц он посетит 25 населенных пунктов от Горнокнязевска до Надыма. Ямальский Дед Мороз встретится с детьми, зажжет новогодние елки во всех городах по маршруту поездки, вручит подарки победителям конкурса "Ёлка Ямал Ири 2023" и поздравит всех с наступающим Новым годом", — говорится в сообщении.

Конкурс "Ёлка Ямал Ири 2023" стартовал в пятницу в соцсетях. Детям нужно сделать новогоднюю игрушку, записать об этом видеоролик, разместить его на своей странице и отметить в посте ямальского волшебника.

До 20 ноября Ямал Ири выберет 100 победителей. Во время путешествия по округу ямальский Дед Мороз соберет изготовленные ими елочные игрушки. По возвращении в резиденцию в Горнокнязевске он развесит украшения на своей новогодней елке, отмечается в пресс-релизе.

Реализация региональной ведомственной целевой программы "Формирование и развитие туристского ресурса "Дед Мороз Ямала — Ямал Ири" началась 2009 году. В октябре 2010 года Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам зарегистрировала Ямал Ири как товарный знак.

По легенде, Ямал Ири появился на свет вместе с рождением ямальской тундры и Полярного Урала. Атрибутами волшебника являются изготовленный из дерева и украшенный орнаментом посох, а также бубен. Резиденция Ямал Ири находится в природно-этнографическом комплексе в поселке Горнокнязевске недалеко от Салехарда.