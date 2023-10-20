"Предусмотрено строительство гостиниц и гостевых домов, апартаментов, досугового комплекса, развлекательного и круглогодичного акватермального блока, создание спортивной инфраструктуры для семейного отдыха", — говорится в сообщении.

Особенностью проекта станут набережная с маяком и причалами для водного личного и прогулочного транспорта. На территории обустроят ландшафтный парк, детские площадки, артпространства и сеть прогулочных и велодорожек, отметили в пресс-службе.

Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта подписали на ПМЭФ-2023 губернатор Игорь Руденя, генеральный директор АО "Корпорация "Туризм.РФ" Сергей Суханов и учредитель ООО "Жемчужина Селигера" Александр Кахидзе.

"Проект создает условия для всесезонного, круглогодичного отдыха, позволяет стимулировать рост туристического потока в тверской регион. Правительство Тверской области готово оказать необходимое содействие для реализации планов компании "Жемчужина Селигера" в нашем регионе", — приводятся в сообщении слова Рудени.

Как сообщалось, создание парк-отеля реализуется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Предполагаемый объем инвестиций составит более 2,5 млрд рублей.