«Следующая важная для нас тема – развитие региональных точек притяжения. Развитие именно региональных магнитов – пляжей, троп, туристических маршрутов способно внести существенный вклад в рост турпотока, в реализацию потенциала внутреннего туризма. Поэтому отводим на эти цели более 6 млрд рублей. Более того, предлагаем уже в этом году принять решение и с 2024 года перейти на предоставление единой субсидии регионам на развитие туризма», — сказал он на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы.

Как напомнил Вахруков, сейчас действуют четыре субсидии для развития туризма в регионах, по каждой из которых есть отдельные правила, отдельный отбор.

«Это несколько сковывает свободу регионов в выборе приоритетов. Мы предлагаем субсидию сделать единой, а во что будут вкладываться деньги — регионы будут решать самостоятельно», — пояснил он.

Замминистра подчеркнул, что при получении единой субсидии регион должен брать на себя ответственность за выполнение ключевого показателя – роста числа турпоездок.

«Под этот ключевой показатель регион сможет выбрать те мероприятия, которые в большей степени на него повлияют», — заключил Вахруков.