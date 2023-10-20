«Мы планируем к 2026 году выйти на показатель 90 млн туристических поездок по стране. Чтобы было понятно, с чем сравнивать, у нас в по итогам 2022 года 73 млн поездок. Поэтому планируем более чем 20%-й рост», — сказал он в пятницу на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы.

По словам Вахрукова, к 2026 году планируется также достичь показателя в 900 тыс. классифицированных номеров в гостиницах в рамках системы классификации и присвоения звезд.

«Это более чем на 100 тыс. классифицированных номеров больше, чем удалось достичь по прошлому году. С ростом спроса и количества номеров будет расти и количество занятых. К 2026 году оно составит 1,3 млн человек по туристической отрасли», — пояснил он.

Замминистра отметил, что меры по продвижению России как туристического направления на зарубежных рынках позволят нарастить число въездных поездок на 2,5 млн человек, а также увеличить экспорт туристических услуг на $1,5 к 2026 году.