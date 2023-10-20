"Огнем была объята территория площадью более 1,6 тыс. кв. метров. За несколько часов расчет пожарного поезда вместе с путевыми работниками участка потушил возгорание, не дав огню проникнуть вглубь заповедника", — говорится в сообщении.

Также удалось сохранить железнодорожную инфраструктуру.

Отмечается, что работу железнодорожников осложнял сильный порывистый ветер. Для тушения пожара было израсходовано более 30 тонн воды.

В нацпарке "Земля леопарда" обитает большая часть российской популяции дальневосточного леопарда. Это самая редкая из крупных хищных кошек на планете, вид занесен в Красную книгу.

С начала года на Дальневосточной магистрали пожарные поезда 34 раза выезжали для тушения пожаров, в том числе для помощи региональным чрезвычайным службам. Большего всего выездов зафиксировано в Хабаровском крае — 15, в Амурской области и Приморском крае — по девять, в Сахалинской области — один.