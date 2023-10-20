«Принято решение расширить параметры программы выдачи льготных кредитов на реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Теперь в рамках этой программы инвесторы смогут получить льготный кредит не только на строительство гостиниц и многофункциональных комплексов, но и на создание круглогодичных парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры горнолыжных курортов. Средства можно будет направить на строительство или реконструкцию таких объектов. При этом парки развлечений и аквапарки должны быть рассчитаны на 1 миллион посетителей в год, а горнолыжные курорты – на 450 тысяч посетителей в год. Этих показателей необходимо достичь через два года после ввода объекта в эксплуатацию», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Как уточняется, новым постановлением также предусматривается возможность субсидирования синдицированного кредита. Это снизит и распределит нагрузку между уполномоченными банками и позволит реализовать более крупные проекты.

«Расширение параметров программы поможет привлечь в отрасль новых инвесторов и простимулировать создание качественной туристической инфраструктуры», — подчеркивают в пресс-службе.

Программа выдачи льготных кредитов в сфере туризма была запущена Правительством в 2021 году и изначально распространялась только на строительство и реконструкцию гостиниц и многофункциональных комплексов.