"В 18:34 по местному времени ( 11:34 мск) удалось локализовать возгорания на крыше гостиничного комплекса на ул. Мухина в Хабаровске. За два с половиной часа расчетам удалось остановить распространение пламени на площади 80 кв. метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что создано два боевых участка по тушению кровли и защите ниже расположенных этажей. Работает 4 комбинированных ствола.

Работы по ликвидации возгорания продолжаются.

Всего привлечено порядка 40 человек личного состава и 13 единиц техники.

Дознавателями Государственного пожарного надзора МЧС России организована проверка для установления причин возгорания и всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что вызов на пожар в гостинице поступил в пятницу в 16:02 по местному времени. По прибытии пожарных подразделений огонь наблюдался на кровле строения. Самостоятельно здание покинули 50 человек. Информации по пострадавшим нет.