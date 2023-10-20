"Сегодня утром самолет авиакомпании "ЮТэйр" с 40 пассажирами на борту в аэропорту "Утренний" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Повреждения судна нет, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что причиной инцидента стали плохие метеоусловия — туман.

Прокуратура организовала проверку.

В свою очередь авиакомпания "ЮТэйр" сообщила "Интерфаксу", что самолет Ан-24, выполнявший рейс Сабетта-Утренний 19 октября, "завершил посадку в пределах взлетно-посадочной полосы аэропорта Утренний".

Аэропорт "Утренний" расположен на Гыданском полуострове в Тазовском районе ЯНАО.