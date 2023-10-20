На юге Дании уже ощущается штормовая погода, которая привела к локальным наводнениям, но пик, по прогнозам, придется на пятницу и субботу.

В ряде районов из-за подтоплений закрыты автомобильные дороги, повалены деревья. Датские метеорологи объявили "очень опасный уровень угрозы" из-за погоды и предупреждают, что этот шторм может стать сильнейшим за 100 лет.

В Норвегии приостановили работу паромных переправ, в рамках меры предосторожности закрыли для проезда несколько мостов, в том числе Хардангерский мост на юго-западе Норвегии.

На юге Швеции в пятницу ограничили движение автобусов и поездов по ряду маршрутов.

Ранее шторм "Бабет" обрушился на Ирландию и Шотландию.